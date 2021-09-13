Turist bu yıl bereketi ile geldi! Harcamaları arttı…

Alışverişte turist bereketi yaşanıyor. Pandemi sonrasında geçmişe göre turist sayısı azalsa da son dönemde turist hareketi hissediliyor. Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkelerinden gelenler alışverişe doping oluyor.

Milliyet’in haberine göre; Gayrimenkul kiralama ve yönetim hizmetleri firması Jones Lang LaSalle’ın (JLL) Eş CEO’su Dora Şahintürk, ülkemize gelen turist sayısının pandemi nedeniyle azalmış olmasına karşın kişi başı harcama miktarının arttığını söyledi.

Şahintürk, “Kişi başı harcama tutarı 2019’da 666 dolarken, 2021’de bunun 739 dolara yükseldiğini görüyoruz. Özellikle yeme içme alanlarının açılıp alışveriş merkezlerinin tam hizmet vermeye başladığı 1 Temmuz itibarıyla turist sayısında geçen aylara göre ciddi artış gözlemlendi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde yer alan alışveriş merkezlerine turist ilgisi yoğun” dedi.

EN ÇOK YEMEĞE

Türkiye’nin pandemiye karşın hala Avrupa’nın en çok turist ağırlayan ülkelerinden biri olduğuna dikkat çeken Şahintürk, şunları söyledi:

“Deniz, doğa ve kültür turizmi konusunda Avrupalı turistlerin, büyük şehirlerde ise Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık ve din turizmi konusunda ise tüm dünyaya hitap edebilme şansına sahibiz. Turistlerin harcama dağılımında yeme içme yüzde 26, konaklama yüzde 12, sağlık yüzde 8 ile en yüksek harcama paylarına sahip. Kur farkı nedeniyle özellikle nitelikli gastronomiye ilgi arttı. 2021’de uçuş yasaklarının kalkmasıyla ülkeye en çok turist gönderen pazarlar başta Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu, Ortadoğu ülkeleri ve Almanya oldu. Önümüzdeki dönemde Uzakdoğu’dan gelecek turistlerin alışverişe katkısının yüksek bir potansiyel oluşturacağını düşünüyoruz. Pandemi kısıtlamaları sonrasında turistlere hitap edebilen alışveriş merkezlerinde toparlanmanın daha hızlı olduğunu tecrübe ettik.”

‘AVM’LER İYİ DURUMDA’

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise, son dönemde Türkiye’ye gelen turistlerin Körfez Bölgesi, Rusya ve Ukrayna ağırlıklı olduğunu aktararak, TL’ye karşı para birimi güçlenen ülkelerin alışveriş ve paket ortalamalarının arttığını kaydetti.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, yazın Akdeniz ve Ege’de turistlerin alışverişte etkisinin hissedildiğine işaret ederek, “Pandemi nedeniyle geçmişe göre katkıları daha az. Büyükşehirlerde ise son dönemde katkıları oldu. Daha çok Rusya ve Ortadoğu’dan geliyorlar. Ancak iyi alışveriş yapan nitelikli turist henüz yok. Önceden turistin alışveriş cirosuna katkısı yüzde 20’lere varıyordu. Şu an ancak yüzde 5’lerde. Yerli alışverişçiler iyi gidiyor. AVM’ler 2019 cirolarını yakalamak üzere. AVM’ler iyi durumda. Tekrar kapanma olmamasını umut ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.