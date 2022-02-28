Türkiye Turist 'Gaziantep'e gitmeyin' çağrısı yaptı, Bakanlık inceleme başlattı

Turist 'Gaziantep'e gitmeyin' çağrısı yaptı, Bakanlık inceleme başlattı

Türkiye

Turist 'Gaziantep'e gitmeyin' çağrısı yaptı, Bakanlık inceleme başlattı

Gaziantep'te bir grup Suriyelinin sözlü tacizine uğrayan Güney Koreli turist, 'Gaziantep'e gitmeyin' çağrısı ile sosyal medyada gündem oldu. Vali Davut Gül, bu kişilerin tespit edilip sınır dışı edileceğini belirtti.

28 Şubat 2022, Pazartesi 12:03 Son Güncelleme:
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Gaziantep'te cep telefonu ile çekim yapan Güney Koreli turist, bir grup Suriyelinin sözlü tacizine uğradı. O anları 'Gaziantep'e gitmeyin' çağrısı ile paylaşan turistin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımın ardından olay ile ilgili inceleme başlatıldığını duyuran Vali Davut Gül, bu kişilerin tespit edilip, sınır dışı edileceğini belirtti.


Güney Koreli bir turist, Gaziantep'te tarihi sokakları dolaşarak cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığı sırada yanına bir grup Suriyeli geldi. Suriyeliler, sözlü tacizde bulundukları Güney Koreli turistten daha sonra para istedi. Olumsuz cevap almalarına rağmen ısrarla para istemeyi sürdüren Suriyeliler, ardından da Güney Koreli turiste Müslüman olup olmadığını sordu. Tedirgin olan ve Suriyelilerin yanından uzaklaşan turist, çektiği videoyu sosyal medyadan Gaziantep'in güvenli olmadığını ve gidilmemesi gerektiğini belirterek paylaştı. Turistin videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

ZAFER PARTİSİ DE PAYLAŞTI

Bu paylaşım, Zafer Partisi tarafından da paylaşılınca Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Gül, turisti rahatsız edenlerin tespit edilerek gerekli idari yaptırıma tabi tutulacağını söyledi.

Suç işleyen yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edildiğini vurgulayan Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'te de zaman zaman her kesimden suç işleyenler olabiliyor. Kamu vicdanını rahatsız eden suçlara karışan yabancılar, mevcut cezalara ilaveten sınır dışı ediliyor. Koreli misafiri de rahatsız eden kişiler tespit edip gerekli yaptırım uygulanacaktır. Bu olayı bahane edip, bir toplumun tamamını suçlamak iyi niyetle bağdaşmaz. Yabancıların suça karışma oranı çok düşük olup suç işlendiğinde de gerekli adli ve idari işlemler yapılmaktadır. Toplumu provoke etmek isteyen kişilere itibar etmeyin lütfen."


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