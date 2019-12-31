Turist sayısında 48 milyon rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; ilk 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’yi yüzde 14.31 artışla 42.9 milyon yabancı turist ziyaret etti. Gurbetçilerle toplam turist sayısı 48 milyona çıktı. Yılsonu hedefi 51 milyon, 2020 sonu için ise 60 milyon turist hedefleniyor.

En çok bu ülkelerden

İlk 11 ayda en çok ziyaretçinin geldiği ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.42 artışla Rusya birinci (6.9 milyon kişi), yüzde 11.57 artış ile Almanya ikinci (4.8 milyon), yüzde 13.30 artış ile İngiltere (2.5 milyon) üçüncü sırada yer aldı. En çok turist 14.4 milyonla Antalya’ya geldi. İkinci sırada 13.8 milyonla İstanbul var. Üçüncü sırada ise günübirlikçi turistlerin vazgeçilmezi Edirne yer aldı.