Turist sayısında müthiş rekor

Bu, bir günde kente gelen en yüksek turist sayısı. 8 Haziran’da gelen 85 bin 205 yolcu ile kırılan rekor böylece yenilenmiş oldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Haziran ayı günlük ziyaretçi girişinde yeni rekor. Allah nazardan korusun” dedi.

8 BİN 691 ADET UÇAK

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre; 1 Ocak’tan 22 Haziran’a kadar yani 5.5 ayda 180 ülkeden gelen yabancı turist sayısı 4.9 milyon oldu. Bu 2.5 milyonluk kent nüfusunun 2 katı anlamına geliyor. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17’lik artış var. 1-22 Haziran’da ise 1.6 milyon kişi geldi. Haziranda toplamda 8 bin 691 uçak Antalya’ya iniş yaptı.

16 MİLYON HEDEF

Geçen yılın tamamında 13.6 milyon turisti ağırlayan Antalya’ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında Rusya ilk sırada, Almanya ise ikinci sırada yer aldı. Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 16 milyona ulaşması bekleniyor. Bu yıl ülke genelinde 50 milyon turist sayısına ulaşılması hedefleniyor.