Nusret turistlere özel yeni lokantasını Galata'da açılıyor
Nusret İstanbul’un en çok turist çeken bölgesi Galata’da 19’uncu lokantasını açacak.
17 Ocak 2021, Pazar 09:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kendine özgü et tuzlama hareketiyle (Salt Bae) dünyada ünlenen Nusr-Et’in sahibi Nusret Gökçe’nin Türkiye başta olmak üzere Dubai, Amerika, Mykonos ve Abu Dhabi’de 17 restoranı var. Önümüzdeki aylarda 18. şubesini Londra’da açacak.
Nusret Gökçe 19’uncu lokantasını Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda aldığı 5 katlı tarihi binada açmaya hazırlanıyor. Nusret’in İstanbul’un en çok turist çeken bölgesi Galata’da ilkbaharda hayata geçirmeyi planladığı mekanın restorasyon çalışmaları başladı.