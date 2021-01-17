Magazin Nusret turistlere özel yeni lokantasını Galata'da açılıyor

Nusret turistlere özel yeni lokantasını Galata'da açılıyor

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Nusret turistlere özel yeni lokantasını Galata'da açılıyor

Nusret İstanbul’un en çok turist çeken bölgesi Galata’da 19’uncu lokantasını açacak.

17 Ocak 2021, Pazar 09:10 Son Güncelleme:
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Kendine özgü et tuzlama hareketiyle (Salt Bae) dünyada ünlenen Nusr-Et’in sahibi Nusret Gökçe’nin Türkiye başta olmak üzere Dubai, Amerika, Mykonos ve Abu Dhabi’de 17 restoranı var. Önümüzdeki aylarda 18. şubesini Londra’da açacak.

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Nusret Gökçe 19’uncu lokantasını Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda aldığı 5 katlı tarihi binada açmaya hazırlanıyor. Nusret’in İstanbul’un en çok turist çeken bölgesi Galata’da ilkbaharda hayata geçirmeyi planladığı mekanın restorasyon çalışmaları başladı.


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