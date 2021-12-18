Turistik Doğu Ekspresi, Kars’tan Ankara’ya uğurlandı

Ankara Garı´ndan 15 Aralık´ta yola çıkan ve 17 Aralık´ta Kars´ta sazlı- sözlü karşılanan Turistik Doğu Ekspresi´nin yolcuları bir günlük gezinin ardından programlarını tamamladı. Dün 01.30´da Kars´a gelen Turistik Doğu Ekspresi, yolcularıyla saat 22:20´de Kars´tan Ankara´ya hareket etti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin, Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ve bazı turizmciler Kars’tan giden ilk treni uğurladı.

Antalya´nın Alanya ilçesinden Kars´a uçakla gelen ve Turistik Doğu Ekspresiyle geri dönen Tuğçe Arslan, "Turistik Doğu Ekspresi’nde yer bulan şanslı kişilerdeniz, Kars´a uçakla geldik dönüşümüzü de trenle gerçekleştireceğiz, keyifli olacağını düşünüyorum. Pazartesi kızımın doğum günü ışıklar getirdik, pasta sipariş ettik, doğum gününü trende kutlayacağız, heyecanlı ve mutluyum" dedi.

Daha önce böyle bir yolculuk yapmadığını belirten Ayşe Bayram, Turistik Doğu Ekspresiyle yeniden yolculuk yapacağını söyledi.

İstanbul´dan Kars´a geldiğini belirten Sefa Özçelik ise Doğu Anadolu’yu gezmek için yola çıktıklarını ifade ederek, "Kars´tan başlayan Turistik Doğu Ekspresiyle Ankara´ya kadar gideceğiz, uzun süreden beri bu seferleri bekliyorduk ilk seferde bulunmak bize nasip oldu merakla bekliyoruz" diye konuştu.

Turistik Doğu Ekspresinin yolculardan Engin Senem ise uzun bir aradan sonra yeniden seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi trenin ilk seferini denemek istediğini kaydeden çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer ise şunları söyledi:

"Ankara´dan Kars´a ulaşan treni esnaf, vatandaşlar, oda başkanları hep birlikte coşkuyla karşıladık. Bugün de Kars´tan Ankara´ya treni uğurladık, bu Kars için bu bölge için seçin ve onur kaynağı, haklı gurur hep birlikte yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz."

DHA