Turistlere corona virüs’e karşı sigorta güvencesi

Bu ürün ile Türkiye’ye seyahat eden kişilerin COVID-19 hastalığı kesin tanısı nedeni ile hastanede tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı süre boyunca tedavi masrafları; Güneş Sigorta güvencesi altında olacak. Uygun fiyatlarla sunulan bu hizmetten yararlanan misafirler; Türkiye’de konaklayacakları süre boyunca ilave tedavi masrafı olmaksızın en iyi sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Türkiye’den Almanya’ya seyahat eden yolcular, son 48 içinde alınmış negatif COVID-19 testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmek zorundalar. COVID -19 testi yaptırmamış yolcular kurallar gereği uçuşa kabul edilmiyor



