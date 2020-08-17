Sigorta Turistlere corona virüs’e karşı sigorta güvencesi

Turistlere corona virüs’e karşı sigorta güvencesi

Sigorta

Turistlere corona virüs’e karşı sigorta güvencesi

Güneş Sigorta, SunExpress ile ülkemize gelen ziyaretçilerin güven içinde bir tatil geçirmeleri için corona virüs teminatlı COVID-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası sunuyor.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Bu ürün ile Türkiye’ye seyahat eden kişilerin COVID-19 hastalığı kesin tanısı nedeni ile hastanede tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı süre boyunca tedavi masrafları; Güneş Sigorta güvencesi altında olacak. Uygun fiyatlarla sunulan bu hizmetten yararlanan misafirler; Türkiye’de konaklayacakları süre boyunca ilave tedavi masrafı olmaksızın en iyi sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. 

Türkiye’den Almanya’ya seyahat eden yolcular, son 48 içinde alınmış negatif COVID-19 testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmek zorundalar. COVID -19 testi yaptırmamış yolcular kurallar gereği uçuşa kabul edilmiyor


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Can Kantar - Sigorta Media
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