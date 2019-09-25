Turistleri soyan hırsızlar saunada yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte iki kişinin kendilerini polis olarak tanıtarak turistleri dolandırması üzerine çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin her ayrı dolandırıcılık olayı için farklı araç ya da plaka kullandıklarını tespit etti.

SAUNA SALONUNA KAÇTILAR

Şüphelilerin kullandığı araç modeli üzerinden çalışma yürüten polis, 23 Eylül'de Taksim'de bir adrese baskın düzenledi. Polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli binanın zemin katındaki sauna salonunda girdikleri bölmede yakalandı.

İranlı şüpheliler Cavad I. (43) ve Edari M. (33) gözaltına alındı.

CEZAEVİNDEN FİRAR ETMİŞ

Gözaltına alınan Cavad I'nın poliste aynı suçtan 7 suç kaydının bulunduğu, en son 2018 Kasım ayında aynı suçtan yakalandığı, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldığı açık cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen şüphelilerin kullandıkları araçları kiraladıkları, yapışkan etiketlerle plakaların numaralarını değiştirdikleri belirlendi.

Şüphelilerin 24 Ağustos'ta Fatih'te İsveç vatandaşı Adnan Najın'dan 2 bin 460 dolar, 12 Eyül'de Zeytinburnu'nda Ürdünlü Habip Nurr'dan 3 bin 100 dolar, 12 Eylül'de Fatih'te Libya vatandaşı Abdüllatif Karmaus'tan 7 bin dolar, 15 Eylül'de Sirkeci'de Ürdünlü Mustafa Agupharbiye'den 400 dolar ile bin 200 lirayı dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

AA