Turistleri taşıyan filler corona virüs nedeniyle artık serbest

Chiang Mai'deki Maesa fil kampındaki filler, 44 yıldır gelen tatilcileri taşımak için çalıştırılıyordu. Ancak corona virüs salgını nedeniyle turizm durdu. Salgın nedeniyle Tayland'daki bu tür işletmelerin çalışmasının yasaklanmasıyla, fillerin sahipleri gün boyunca fillerin sırtlarına bağlanan büyük ahşap ve metal sepetleri hurdaya çıkarmaya karar verdiler. Kamp direktörü Anchalee Kalampichit, 44 yıldır ilk kez fillerin sepetsiz gezdiklerini söyledi.





Bir daha taşımayacaklar

Şirketin şimdi fillerin arazide serbestçe dolaşmasına ve ziyaretçilerin hayvanları gözlemleyebileceği bir yer olarak faaliyet göstermesine izin vermek için işlemlerin değiştirileceği söylendi. Fillerin 78'inin bir daha asla bunları giymek zorunda kalmayacaklarını söyledi.

Anchalee Kalampichit, "1976 yılında işe girdiğimizden beri fillere binmek her zaman turistlerin favori aktivitesi oldu. Ancak corona virüs yayıldığı için daha az turist var ve nihayetinde hükümet bize kapanmamızı emretti, böylece filleri kurtarmak için sepetleri kaldırdık. Tekrar çalışabilsek bile fillere sepet koymayı düşünmüyoruz. Mekanın stilini değiştirmek ve halkın fillerin tadını çıkarabileceği daha doğal yollar bulmak istiyoruz" dedi.

93 fil kampının bulunduğu Chiang Mai'de yetkililer, 85'inin kapatıldığını söyledi.



