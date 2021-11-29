Doğa Turistlerin cinsel hayatı doğayı tahrip etti

Turistlerin cinsel hayatı doğayı tahrip etti

Doğa

Turistlerin cinsel hayatı doğayı tahrip etti

İspanya'daki turist cenneti Dunas de Maspalomas, aynı zamanda göçmen kuşların mola verdikleri bir nokta. Ancak bölgeye gelen turistlerin sahildeki kum tepelerinde cinsel ilişkiye girmesi, kuşları rahatsız ediyor. Hatta bazı kertenkelelerin prezervatif yediği için öldüğü de ortaya çıktı.

29 Kasım 2021, Pazartesi 07:34 Son Güncelleme:
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İspanya’nın Büyük Kanarya adasında bulunan Dunas de Maspalomas, kum tepeleri ile dünyanın en önemli doğal merkezlerinden biri. Ancak son yıllarda aşırı turist akını, bu kum tepelerinin sonunu getirme tehlikesi yaratıyor. Zira aralarında evlilik fotoğrafı çektirmek için gelenler dahil turist çiftler, bu tepelerde sevişiyor. Ancak seviştikleri noktalar bölgeyi mola vermek için kullanan göçmen kuşları da olumsuz etkiliyor.

298 NOKTA

1982’den bu yana yasal koruma altında olan 4 kilometre uzunluğundaki sahile sahip doğal bölgede en az 298 yer, seks noktasına çevrildi. Turistler, bitkilerin çevresinde toplanan kumulları ‘otel’ gibi kullanıyor. Kumulları tuvalet ve çöp gibi de kullanan turistlerin duyarlı olması isteniyor. En son bölgeye özgü kertenkelelerin atık prezervatif yediği için öldüğü ortaya çıktı.

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