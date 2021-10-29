Turizm gelirinde sevindiren artış

Pandemi nedeniyle turizm sektörüne hem gelir hem de ziyaretçi sayıları açısından kötü başlayan 2021 yılı, üçüncü çeyrekte (temmuz, ağustos, eylül) yüzleri güldürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; turizm gelirleri 2021’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 181.8 artarak 11.4 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ziyaretçi sayısı ise yüzde 143 artışla 13.6 milyona ulaştı.

20 MİLYON TURİST

Bu yıl oluşan rakamlar 2019’un gerisinde kalsa da hızlı toparlanma geleceğe dönük beklentileri artırıyor. Öte yandan yılın birinci çeyreği yani ocak-şubatmartta 2.5 milyar dolar gelir elde edilirken, ziyaretçi sayısı ise 2.6 milyon olmuştu. Nisan-mayıs-haziranı kapsayan ikinci çeyrekte de 3 milyar dolar gelir, 4 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılmıştı. Toplamda ilk 9 ayda 20 milyon turiste karşılık 16.9 milyar dolar gelir elde edildi.

ORTALAMA 839 DOLAR

Turizm gelirlerinde en önemli göstergelerden biri de kişibaşına ortalama turist harcaması. Bu harcama ne kadar yüksekse gelir de ona paralel artıyor. Verilere bakıldığında eylül itibarıyla kişibaşına harcamanın 850 dolara çıktığı görülüyor. 2012 yılı itibarıyla incelendiğinde bu, eylül ayları içinde en yüksek seviyeye işaret ediyor. Bu yıl içerisinde en yüksek harcama tutarına ise 958 dolarla ocakta ulaşıldı. İlk 9 ayın ortalama harcaması da 839 dolar oldu.

KONAKLAMA SÜRESİ UZADI

Pandemide alınan önlemlerle uzun süre evde kalan turistler, önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte uzun tatili tercih etti. Buna bağlı olarak bu yıl ortalama geceleme sayısında rekor kırıldı. İlk üç ayda 16.8 olan ortalama geceleme sayısı ikinci üç ayda 13 ve üçüncü üç ayda 11.4 oldu. Ortalama geceleme sayısı ilk 9 ayda 13.7'ye ulaştı. Yıllar itibarıyla bakıldığında bu, en yüksek seviyeye işaret ediyor. Geçen yılın ikinci yarısında da benzer bir geceleme sayısına ulaşılmıştı.

YEME İÇME SAĞLIK HALI VE KİLİM...

Turistlerin yaptığı harcamalar incelendiğinde ilk 9 ayda yeme içme için 3.8 milyar dolar bıraktıkları görülüyor. Sağlık için yapılan harcama 704 milyon doları aştı. Sağlık için 2020’nin tamamında 548 milyon dolar harcanmıştı. Cep telefonu kullanımı için harcanan tutar ilk 9 ayda 46 milyon dolar olurken, 723 milyon dolarlık hediyelik eşya alındığı tespit edildi. Turistler, eve dönerken 39 milyon dolarlık halı ve kilim aldı.