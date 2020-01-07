Turizm hedefi 119 milyar dolar

Bu hedefe ulaşılabilmesi için de nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ile Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) bir rapor hazırladı.

Kişi başı gecelik 91 dolar

İstanbul’da dün raporun anlatıldığı ‘Turizmde Dönüşüm Senoryaları Tanıtım’ toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2020’de 58 milyon turist, 40 milyar dolardan fazla turizm geliri ve kişi başı gecelikte de 78 dolarlık geliri elde etmeyi hedefliyoruz. 2023’te de 75 milyon turisti, 65 milyar dolar turizm geliri, kişi başı gecelikte de 91 dolar geliri hedeflemeyi planladık” diye konuştu.

Stratejik sektör

Bu hedeflerin olabilmesi için 2018 sonunda turizmde bir politika değişikliğine gidilerek 2019’da turizmin stratejik sektör ilan edildiğini belirten Ersoy, diğer önceliklerini de turizm gelirinin tabana yayılmasını sağlamak olarak ifade etti. Ersoy, “Turizmi tabana yayamazsak yani biri yer biri bakarsa, tüm turizm politikaları etkili ve sürdürülebilir olamaz. Hanutçuluk yapan acentelerimiz, rehberlerimiz ve dükkancılarımız var” dedi.

Ruslar Ege'yi keşfedecek

Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti:

“Diğer vizyon değişikliği de turizmi 81 ile yaymak, yeni cazibe merkezleri oluşturmak olmalı. Turizmi başta Ege olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne de yaymamız gerekiyor. 40 kere Antalya’ya gelmiş Rus turistlerimiz var. Antalya’yı ezberlemişler, hatta bıkmaya başlamışlar. Biz onları Ege kıyılarına kaydırmayı hedeflemeliyiz. Aksi takdirde Türkiye dışı destinasyona kaçıracağız.”

Çeşme ve Didim projesi

Çeşme ve Didim bölgesinde iki büyük proje üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Ersoy, bunların doğaya saygılı, geri dönüşüme duyarlı, yatay mimari uygulanmış, 12 aylık turizmin gerektirdiği altyapı ve ürün çeşitliliğine sahip projeler olduğunu ve detaylarının da önümüzdeki yıl paylaşılacağını söyledi. 2019’da Turizm Geliştirme Ajansı’nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Ersoy, Türkiye’nin geçen ekimden itibaren en fazla tanıtım yapan ülke olduğunu söyledi.

305 milyar dolarlık dijital katkı

KATKI Raporu hazırlamadaki amaçlarının sektörün kalkınmaya etkisini artırmak olduğunu belirten TTYD Başkanı Oya Narin, “Sektörü her daim 12 ay ve sürdürülebilir şekilde nasıl ayakta tutarızın arayışına geçtik ve bu raporu hazırlamaya başladık” dedi. Dijital dönüşümün turizm için önemine dikkat çeken TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de “Araştırmalara göre dijitalleşme 2025’e kadar dünya turizm sektöründe 305 milyar dolar ek değer yaratacak” dedi.

GÜLTEN UĞURLU