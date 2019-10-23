Turizm için yabancı dil öğrendiler

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen sertifika törenine, Vali Seddar Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, DOKA Ordu Temsilcisi Harun Göçer, sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı. Sertifika töreninde bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, Ordu’nun şehir vizyonu açısından en önemli hedeflerimizden bir tanesinin turizm kenti olmak olduğuna dikkat çekti.

Vali Yavuz, "Ordu’ya en çok Arap turist geliyor. Arapların birçoğu İngilizce biliyor. Dolayısıyla ilimizde hizmet sektöründe çalışanların en azından bir yabancı dili olsun istedik. Sattığı ürünün bilgilerini bilecek kadar yabancı dil bilmeleri faydalı olacaktır. Turizmden para kazanmak istiyorsak, rekabet etmek istiyorsak, dil öğrenmeliyiz. Ama bunu çok anlatamadık, ikna edemedik. İşin bir başka boyutu bu. Ben daha önce Kemer Kaymakamlığı da yaptım, onun için söylüyorum lütfen bu konuyu önemseyin. Etrafınıza anlatın. Esnaf toplantılarını arttıralım ve bu sayıyı yükseltelim. Ben hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum, bu medeni cesaretiniz, ilginiz vesileyle. Çünkü, her yaş gurubundan, meslek grubundan insanlar var çünkü. Bir kez daha hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sertifikalarını aldılar

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da bir konuşma yaparak, "Turizm sektöründe sadece konaklama tesislerinin nitelikli olmasının yetmediğini, ilimizde konaklama tesisleri ile birlikte iyi bir altyapı ağının kurulması gerektiğini, bunların başında da en önemlisinin yabancı dil eğitimi olduğunu, turistle en güzel temasın kendi lisanı ile olabileceğini ve hizmet kalitesine artı değer katacağını belirtti. Toparlak, "Bu kapsamda potansiyeli yüksek olan Ünye, Fatsa ilçelerimizde yabancı dil eğitim çalışmaları için eş zamanlı olarak eğitimler devam etmiştir. Valiliğimizce, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunduğumuz ‘Ordu Turizmi Dilleniyor’ adlı proje kabul görerek, bugün burada yoğun katılımla yüklenici firma eşliğinde 120 saatlik Arapça ve İngilizce yabancı dil kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize sertifikaları takdim edilecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Umarım dil sertifikası hak eden her kursiyer bir yerel turizm rehberi olacaktır" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından, Vali Seddar Yavuz tarafından "Ordu Turizmi Dilleniyor" projesi kapsamında düzenlenen Arapça ve İngilizce kursunu başarıyla tamamlayan 56 kursiyere sertifikaları verildi.

İHA