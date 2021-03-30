Turizm için yeni düzenleme! TBMM'ye sunuldu
2023 turizm hedeflerine ulaşılması için AK Parti milletvekilleri TBMM'ye yeni bir kanun teklifinde bulundu.
30 Mart 2021, Salı 11:07 Son Güncelleme:
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AK Parti milletvekilleri, 2023 turizm hedeflerine ulaşılması için öncelikli önemi bulunan düzenlemeler yapılması, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler, konaklama tesislerinin ve plaj işletmelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu, turizm belgesinin iptali yaptırımının uygulanacağı yeni durumların belirlenmesini de içeren Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu.
AA
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