Turizm personelinin tamamı aşılanacak

Pandemi nedeniyle zorlu bir dönemden geçen turizm sektörü sezona güçlü başlamaya hazırlanıyor. Güvenli Turizm Sertifikalı işletme sayısı her geçen gün artarken şimdi de aşılama çalışmaları hızlanacak. Dün bu konuda önemli mesajlar veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sektörde havacılık, havalimanları, seyahat acenteleri, turistik taşımacılık, otel konaklamaları veya Turizm Bakanlığı belgeli restoranların tamamı, geçen aydan itibaren açık olanlar öncelikli olmak kaydıyla aşılanmaya başlandı. Mayıs sonuna kadar personelin tamamı aşılanmış olacak” dedi.

ÖNLEMLER SONUÇ VERDİ

Antalya’da düzenlenen Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı’nda konuşan Bakan Ersoy, “2020’den edindiğimiz tecrübelerle ve geliştirdiğimiz kitlesel aşılama kampanyamız sayesinde Türkiye’nin turizm hizmetleri çok daha konforlu ve sağlıklı sunulacak” dedi. Alınan önlemlerin son derece etkili olduğunu anlatan Ersoy, “Türkiye’de tatile gelip ülkesine dönen turistlerde virüs bulunma oranı, yüz binlerle değil on binlerle ifade edilecek kadar düşük çıktı” dedi.

KISITLAMA TURİSTİ KAPSAMIYOR

Perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma uygulanacağını anımsatan Ersoy, “Kısıtlamalar hiçbir zaman Türkiye’yi ziyaret eden turistleri kapsamıyor. Onlar istedikleri gibi pasaportlarıyla sokaklarda dolaşabiliyor, otellerinden çıkabiliyorlar. En çok ziyaretçi alan önemli müze ve ören yerlerimiz açık oluyor, hem açıklar hem de çok daha rahat oluyor. Artı bir bakıma turist olmak avantajlı oluyor Türkiye’de” diye konuştu.

SERTİFİKALI İŞLETME SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Güvenli Turizm Sertifikalı işletme sayısının da 10 bini aştığını belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi: “Turizm taşımacılık, havalimanları, havayolları sertifikasyon programından yararlanıyor. Ama yeni çıkacak turizm kanununda yönetmeliklerde bazı değişikliklere gittik. Geçen sene 50 oda üzerinde mecbur tutuluyordu, yılbaşından itibaren 30 oda ve üzerinde mecbur tutuyoruz. Ve yeni kanunla birlikte bakanlık istediği takdirde bu sayıyı daha da aşağılara kontrollü şekilde çekebilecek.”

HABERSİZ DENETİMLER

Otellerde çok katı şekilde güvenli turizm sertifikasyon programı uygulandığını anlatan Ersoy, “Geçen sene 136 kriterle başladık, bu sene 152 kritere çıkarttık. Ayda en az 2 kere biri haberli biri habersiz bu otellerin tamamı denetleniyor” dedi. Toplantıya katılan Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko da Ukrayna’nın Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkelerden biri olduğunu belirterek, Sertifika Programı ve sektörün aşılanmasının sevindirici olduğunu söyledi.