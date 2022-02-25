'Turizm Teknolojileri Yarışması' ülkemizin tanıtımında fark yaratacak

Bu yıl 40 ana yarışma-97 farklı kategoride düzenlenen yarışmalardan biri olan Turizm Teknolojileri Yarışmasında da ülkemizin tanıtımında fark yaratacak, yeni fikirlerin çıkış noktası olacak projeler mücadele edecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Turizm Teknolojileri Yarışmasında gençler zengin kültür, turizm imkânlarını ve faaliyetlerini akıllı, yenilikçi bilgi teknolojilerinden faydalanarak tanıtacak çalışmalara imza atacak.

Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metotların geliştirilmesini sağlayacak ürünler hazırlamaları bekleniyor. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilirken altı farklı tema sunuluyor. Yenilikçi kültürel tanıtım, güvenli ve akıllı otelcilik, dijital kültür oyunları, sesli turizm asistanı, sanal cüzdan ve artırılmış gerçeklik ile desteklenmiş oyunlaştırma kurgusundan oluşan temalarla hazırlanacak projelerin turizm sektörümüze katma değer sağlaması hedefleniyor.

Başvuruların 28 Şubat 2022 tarihine kadar devam ettiği yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören, açık öğretim dahil tüm lise ve lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora olmak üzere tüm üniversite öğrencileri katılabiliyor. Lise ve üniversite öğrencilerini iki ayrı kategori olarak ayıran Turizm Teknolojileri Yarışmasında lise seviyesinde birincilik ödülü 15.000 TL, ikincilik ödülü 10.000 TL, üçüncülük ödülü ise 5.000 TL olarak belirlendi. Üniversite ve üzeri seviyesi takımlar içinse birincilik ödülü 20.000 TL, ikincilik ödülü 15.000 TL ve üçüncülük ödülü 10.000 TL olacak.

12-14 Ağustos tarihlerinde Rize’de gerçekleştirilecek Turizm Teknolojileri Yarışmasında dereceye giren takımlar ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında millî mücadelenin başladığı şehir Samsun’da Çarşamba Havalimanında gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022’de alacaklar.