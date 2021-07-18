Ekonomi Turizm Teşvik Kanunu TBMM'de kabul edildi

Turizm Teşvik Kanunu TBMM'de kabul edildi

Ekonomi

Turizm Teşvik Kanunu TBMM'de kabul edildi

Turizm Teşvik Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

18 Temmuz 2021, Pazar 14:54 Son Güncelleme:
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Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunlu olacak ancak bu süre Bakanlıkça uzatılabilecek. Yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

KAMU İÇİN BELGE ZORUNLU OLMAYACAK

Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirilecek.

Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan turizm belgesi alınması zorunlu olmayacak.

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