Turizmde 2023 hedefi: 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir

GELİR ODAKLI BÜYÜME

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘27 Eylül Dünya Turizm Günü’nde İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen toplantıda Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıkladı. Turizmi Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen plana göre; Türkiye, turizmde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçecek. Planda, 2023 için hedeflenen turist sayısı 75 milyon, turizm geliri ise 65 milyar dolar olarak belirlendi.

ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ

Türkiye’nin turistlerin beklentilerini karşılayabilecek çeşitlilikte fırsatlar sunan bir dünya markası olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Yeni stratejileri uygulayarak ülkemizi, turist sayısı ve elde ettiği gelirle küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracağız. Bunu, turist başına ortalama geceleme sayısını 9.9’dan 10’a çıkararak, gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz. Ziyaretçi başına gelirin 2023’te 867 dolar olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

TANITIMA 220 MİLYON DOLAR

‘Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ ile turizmin tanıtım bütçesini de geliştireceklerini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi: “2018’de 18 milyon dolar olan Bakanlık tanıtım bütçesini, 2019’da 72 milyon dolara çıkardık. 2020’de Bakanlığımız ve yeni kurulan turizm ajansıyla birlikte bütçeyi 180 milyon dolara taşıyacağız. 2023’te ise 220 milyon dolarlık bütçeye ulaşmak için çalışacağız. Turizm Ajansı ile tanıtım yaptıkça gelirimiz artacak, gelirimiz arttıkça da tanıtım bütçemizi büyüteceğiz.”

THY'NİN UÇTUĞU ÜLKELER HEDEF PAZAR

Ana pazarların yanı sıra Uzak Doğu ve Pasifik Bölgelerinde yer alan Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi pazarlara da odaklanacaklarını dile getiren Bakan Ersoy, şöyle devam etti: “Orta ve Doğu Avrupa da odağımızda olacak. Uzak Doğu ve Pasifik ülkelerinden gelen turistin artırılması için ulaşım, kapasite ve direkt uçuşlarda düzenlemeler yapılacak. Asya Pasifik bölgesinden gelen turist sayısının 2018-2023 arasında yıllık yüzde 30’un üzerinde artmasını öngörüyoruz. Uzak Asya ve Okyanusya bölgesinden 2019’da gelmesi beklenen 1 milyon turistin 2023’te 4 milyon olmasını hedefliyoruz. THY’nin uçtuğu ve uçacağı bütün ülkeler artık hedef pazarımız.”

BİSİKLET TURİZMİ

Yüksek harcama potansiyeli olan ziyaretçi oranının da artmasını hedeflediklerini söyleyen Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitim turizminden spora, inanç turizminden üçüncü yaş hedef kitlesine, kongre turizminden kurvaziyer-yat turizmine kadar pek çok alana odaklanacağız. Bisiklet turizminin dünyadaki pazarı 44 milyar dolar. Pazardan pay almak için bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturacağız. Mevcutta 100 olan ‘Bisiklet Dostu Otel’ sayısını 2023’te 1.500’e çıkaracağız.”

DRONE'LA ÇEKİM YAPILDI

Basın toplantısında ayrıca Türkiye’nin 2020 yılında kullanılacak yeni tanıtım filmi de gösterildi. İki ay süren bir çalışma sonucunda, 98 kişilik bir ekip tarafından, 5 ayrı şehirde, toplamda on bir ayrı mekanda yapılan çekimlerle tamamlanan film için Türkiye’nin birçok bölgesinde drone çekimleri gerçekleştirildi. Batı, Asya ve Uzakdoğu pazarlarında gösterimi için 3 ayrı versiyonu bulunan filmle birlikte dijital mecralarda sıklıkla karşılaşılan 19 kısa film de oluşturuldu.

SAĞLIKTAN 10 MİLYAR DOLAR

▼ Gastronomi turizmi kapsamında Türkiye’nin lezzet haritası çıkarılacak. Gastronomi güzergâhları oluşturulacak.

▼ Sağlık turizmi kapsamında 2023 hedefi 1.5 milyon sağlık turisti, 10 milyar dolar gelir olarak belirlendi.

▼ Kültür turizminin geliştirilmesi için UNESCO Dünya Mirası Listesindeki 18 olan unsur sayısı artırılacak.

▼ İnanç turizmi için Türkiye Dijital İnanç Haritası ve İnanç Portalı hayata geçirilecek.

▼ Konaklama tesislerindeki yatak kapasitesi 1.5 milyondan 2 milyona çıkarılacak.

35 MİLYAR DOLAR

Bu yıl için hedeflenen turist sayısı 50 milyon, turizm geliri 35 milyar dolar.

867 DOLAR

2023'te turist başına gelir hedefi

4 MİLYON

Uzak Asya ve Okyanusya bölgesinden 2023’te gelmesi beklenen turist sayısı.

2000

2023'te ülkemize gelmesi hedeflenen gemi/sefer sayısı.

688

2023'te mavi bayraklı plaj sayısı hedefi

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