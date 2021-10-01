Turizmde 25 bin kişiye iş garantili eğitim

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) temsilcilerinin de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle turizm alanındaki insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için son 3 yıldır 53 okulda işbirliğine devam ettiklerini söyledi.

YABANCI DİL OLACAK

Özer, “Bugün İstanbul’daki otellerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanması için mesleki eğitim merkezleriyle ilgili yeni bir adım atıyoruz. İlk defa mesleki eğitim merkezlerinde yabancı dil eğitimi ile ilgili bir başlangıç yapacağız ve İstanbul’da tüm otellerimizin insan ihtiyacını karşılamış olacağız. Yaklaşık 25 bin insanımıza hem turizm alanında eğitim hem de istihdam imkanı kazandıracağız” dedi.

100 OKULA ÇIKACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgın nedeniyle 2 yıldır dünyada daralma yaşayan turizm alanında gelecek yıllarda karşılaşılacak en büyük sorunun personel sıkıntısı olacağını dile getirerek, “Hedefimiz mesleki eğitim almış nitelikli personelin sektöre kazandırılması. Sayıları artırma kararı aldık. Şu anda 52 okul ama biz bunu kısa bir sürede 100 okula çıkarmayı hedefliyoruz. İnsan kaynağını hızlı bir şekilde sektöre kazandırılmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.