Turizmde altın çağ! 2020 rezervasyonları bile yapılmaya başlandı

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca "Amacımız Türkiye'ye fazla turist gelmesi. Ve tabii ki daha fazla harcama yapması. Bu hedefe orta vadede ulaşabilirsek, Türkiye'nin cari açığının kapanmasında turizm daha da önemli bir hâle gelecek. Bu yıl ciddi bir artışla devam ediyoruz. 2014'teki rekorun kırılacağını düşünüyoruz. Sadece Antalya'da 15 milyon turist ağırlanmasını bekliyoruz. Turist rakamlarındaki bu artış, turizm yatırımcılarını da cesaretlendiriyor. 2019 yılında oteller tamamen doldu.

Şimdi 2020 yılı bağlantıları yapılmaya başladı" dedi. Türkiye'ye gelen turistlerin harcama oranlarının henüz beklenen düzeyde olmadığını hatırlatan Karaca "Alternatif turizm işletmelerinin önemi de burada ortaya çıkıyor. İnsanlar geldikleri yerde gezmek, kültürel anlamda o bölgeyi tanımak, tarihsel geçmişine gidip zaman geçirmek istiyorlarsa, bununla ilgili bizim de altyapıyı hazırlamamız gerekiyor" diye konuştu.

BEŞ AYDA YÜZDE 20 ARTIŞ

Turizmin başkenti Antalya'ya beş ayda gelen yabancı turist sayısı, yaklaşık yüzde 19 artışla 3 milyon 139 bini aştı. En fazla turist, bir milyon 246 bin ile Rusya'dan geldi. Yerli turist sayısı ise 169 bini buldu.