Turizmde en rekabetçi ülkeler

140 ülkenin turizmdeki konumunu, ulaşım, çevre, altyapının da olduğu dört kategori ve 14 alt başlıktan oluşan durum için bir not verilerek endeks oluşturuluyor.

Bu başlıklarla 140 ülkenin karşılaştırmalı olarak ele alındığı raporda Türkiye iki yıl önce 44. sıradayken bu yıl 1 basamak yükselerek 43. sırada yer aldı. Türkiye 2015 ve 2017 yıllarında dünyanın en rekabetçi 44’üncü turizm ülkesi olmuştu.

Wef’in raporuna göre turizmde ilk 5’e giren ülkeler şöyle:

1- İspanya

2- Fransa

3- Almanya

4- Japonya

5- ABD

Türkiye 43. Sırada yer alıyor.





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