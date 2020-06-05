Turizmde erken davranan kazanır

Erken rezervasyon fırsatlarının devam ettiğini belirten sektör temsilcileri ise vatandaşları hızlı davranmaları konusunda uyarıyor. Seyahat acentesi Jolly’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, sektörü yerli turizmin ayaklandıracağını belirterek, “10 Haziran’a kadar tatilinizi alın, 20 Haziran’dan sonra fiyatlar artacaktır. Çünkü talep var ama oteller yarı dolulukta çalışacak” dedi.

Maliyete yansıyacak

Otellerin çoğunun haziran ayıyla birlikte açıldığını belirten Mete Vardar, “Güneydeki otellerin yüzde 70’i de 1 Temmuz itibarıyla açılır. Temmuzda geçen seneki doluluk rakamlarına ulaşırız. Otellerin yüzde 50 kısıtlamayla açılması maliyetleri artıracağı için konaklama ücretlerine de yansıyacaktır. 10 Haziran’da iç turizmde konaklamalar başlayacak. Normalde iç pazarda 8 milyon yerli turist hareketlilik oluşturuyordu. Bu sene bu rakamın 6 milyonda kalmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 50'si iade

Pandemi sebebiyle seyahatlerini gerçekleştiremedikleri misafirleri için tarih değişikliği ve iadelerle ilgili süreci başlattıklarını belirten Mete Vardar, “Çok yakında tüm misafirlerimizin gönlünü almış olacağız. Otellerden ve havayolu şirketlerinden henüz iadelerimizi alamamış olsak da müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli. Yaptığımız satışların yüzde 50’sini iade ediyoruz. Yani gerçekten zor bir dönem. Bu sene cirosal olarak da yüzde 20 küçülmeyi öngörüyoruz” dedi.

Yurt dışı planı azaldı

Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu ise Jolly misafirleriyle gerçekleştirdikleri 10 bin kişilik tüketici beklenti anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 62’si bu yaz için mutlaka bir tatil planladıklarını belirtirken, tatil planı yapmayan yüzde 38’lik kitlenin ise ana problemi mevcut salgın. Yur tdışı turu planlayanların oranı ise yüzde 7’lerde kaldı.







