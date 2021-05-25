Turizmde kısıtlamalara rağmen umutlandıran artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2021 Ocak- Nisan dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Tüm dünyayı saran pandeminin etkisi bu yılın ilk 4 ayında da hissedildi. Buna göre, Türkiye’ye bu dönemde gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 35 düşerek 2.7 milyon oldu. Bu düşüşün nedeni, geçtiğimiz yılın ilk 2 ayında Türkiye’de korona vakasının henüz görülmemiş ve seyahat yasaklarının başlamamış olması. Böylece 2020’nin ilk 4 ayında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 4.2 milyon olmuştu.

RUSYA HERKESİ GERİDE BIRAKTI

Veriler incelendiğinde ocak-nisan döneminde en fazla turistin geldiği ülkeler sırasıyla Rusya, İran, Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan oldu. 2020’nin aynı döneminde ise Almanya ve Bulgaristan’ın Rusya’yı geride bıraktığı gözlemleniyor. Sadece nisan ayı verileri değerlendirildiğinde de tablonun terse döndüğü görülüyor. Buna göre, 2021 Nisan’da Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 3162’lik rekor bir artışla 790 bin kişi oldu. 2020 Nisan’da seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye’ye sadece 24 bin turist gelmişti.

TURİSTLERİN TERCİHİ TÜRKİYE

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, tüm kısıtlamalara rağmen turistlerin Türkiye’yi ziyaret etmeye devam ettiğini belirtti. Güvenli Turizm Sertifikası’yla Akdeniz’den Karadeniz’e, Ege’den Anadolu’ya hem turist hem de çalışanın güvenliğinin sağlandığına işaret eden Çorabatır, “Misafirlerimiz ilk elden aldığımız tedbirlerin kapsamını gördükleri ve sunduğumuz hizmetin kalitesini bildikleri için bizi tercih ediyor. Ülkemize gelen misafirlerimiz yüksek hijyen ve hizmet kalitesiyle beraber, tamamen aşılanmış personelimizle tatilin tadını daha fazla çıkaracaklar” dedi.