Ekonomi Turizmde sevindiren gelişme! Tahran'dan Van'a uçak seferleri başlıyor

Turizmde sevindiren gelişme! Tahran'dan Van'a uçak seferleri başlıyor

Ekonomi

Turizmde sevindiren gelişme! Tahran'dan Van'a uçak seferleri başlıyor

Van'ın ekonomisine katkı sağlayan İranlı turistler, haftada iki gün karşılıklı olarak Tahran'dan Van'a taşınacak.

13 Ocak 2022, Perşembe 19:35 Son Güncelleme:
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Van Valiliği ile İranlı hava yolu şirketi yöneticileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, İran’dan Van’a haftada 2 gün uçak seferi başlatılıyor. Hava yolu şirketi yetkilileri önümüzdeki günlerde Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir araya gelerek, kentin turizmine büyük katkı sunacak Tahran- Van arasındaki seferler için protokol imzalayacak.

Vali Mehmet Emin Bilmez, geçen yıllarda 500 bin İranlı turistin Van’a geldiğini hatırlatarak, "İranlı turistler ilimizin ekonomisine büyük katkı sunuyor. Biz Tahran’dan da ilimize turistlerin direkt ulaşımının sağlanması için özel bir hava yolu şirketiyle görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. İnşallah artık haftada 2 gün seferler başlayacak. İlimize hayırlı olsun" dedi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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