Turizme 6 milyar dolarlık lezzet

Tatil deyince akla her ne kadar deniz, kum güneş gelse de yemeiçme keyfine düşkün binlerce insan yeni tatlar deneyimlemek için dünyayı geziyor. Turizm sektörünün temsilcileri de bu turistleri Anadolu’ya çekmeye hazırlanıyor. Sadece ‘deniz, kum, güneş’ turizmiyle anılmak istemeyen sektör, gastronomi yani yeme-içme turizminde atağa hazırlanıyor.

YÜZDE 20’LERDE

Anadolu’nun her şehrinde farklı lezzetlere sahip olan Türkiye’de, yiyecek ve içecek pazarının büyüklüğü 15 milyar dolar (93 milyar lira). 5 milyar dolarlık gastronomi turizminin Türk turizminden aldığı pay ise sadece yüzde 20. Bu yıl turist artışıyla beraber gastronomi turizminden 6-6.5 milyar dolarlık gelir bekleniyor. Sektör uzmanları, tanıtım ve teşviklerle bu oranın kısa zamanda yüzde 30’a çıkabileceğini söylüyor.

650’DEN 1000 DOLARA

Yapılan araştırmalara göre; bir turistin ülke seçiminde restoran ve yiyecek seçeneklerinin etkisi yüzde 60’larda. Turistik gezilerde kişi başı harcamada yiyecek ve içeceğe ayrılan pay ise yüzde 30. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “Elimizdeki potansiyeli iyi değerlendirirsek kişi başı turist gelirimizi 650 dolardan 1000 dolara çıkarırız. Bu da cari açığımıza merhem olur” dedi.

İSPANYA ÖRNEĞİ VAR

İspanya’nın 10 senedir gastronomi turizmine yatırım yaptığını belirten Kaya Demirer, “Bugün Michelin yıldızlı restoranları, bağ turizmi, gastronomi festivalleri ve eğitim merkezleriyle gastronomi kültürünü oluşturdu. Bu sayede turist başına düşen gelirini 1050 dolara çıkardı. Türkiye’de gastronomi festivalleri düzenleniyor ama yabancı turisti de çekmek gerek. Bu konu sektör temsilcilerinin dikkat çektiği sorunların başında” dedi.

1.5 KATI HARCIYOR

Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma’nın araştırmasına göre, gastronomi ile ilgilenen turistler 7 gün tatil yapıyor. Gastronomi turistleri tatilleri boyunca harcadıkları ortalama 945 doların 259 dolarını yeme-içmeye ayırırken, diğer turistler harcadıkları ortalama 837 doların 171 dolarını yeme-içmeye ayırıyor. Yani gastronomi turistleri, yeme-içmeye diğer turistlerin 1.5 katı daha fazla para harcıyor.

Hülya Çaylak