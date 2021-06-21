Turizme KDV desteği uzadı mı? KDV desteği devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam etmesi beklenen KDV (Katma Değer Vergisi) indiriminin turizm sektöründe Haziran ayının bitimine dek süreceğini açıklamıştı. Belirtilen sürenin sona ermesine kısa süre kala Turizme KDV desteği uzadı mı? araştırmaları yoğunlaştı. Bugün (21 Haziran 2021) tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından da KDV desteği devam edecek mi? sorusu yanıtını buldu…





TURİZME KDV DESTEĞİ UZADI MI?

Kabine toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizme KDV desteğinin bir ay daha uzatıldığını söyledi.

Turizmde KDV indiriminin devam etmesi ile;

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı da bir ay uzatıldı.