Türkiye Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Türkiye

Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

27 Aralık 2021, Pazartesi 18:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanun 50/d maddesi uyarınca Öncelikli Alanlar Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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