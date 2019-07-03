Türk - Alman Üniversitesi araştırma görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
Türk - Alman Üniversitesi 13 araştırma görevlisi alıyor. Bugün geçilen ilanın son başvuru tarihi 18 Temmuz... Şimdi başvuruların nasıl yapılacağı araştırılıyor. İşte detaylar...
Türk - Alman Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır." diye belirtildi.
İlanın ardından istenilen belgeler ve şartlar araştırılmaya başlandı.
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