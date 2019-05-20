Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçerek "Üniversitemiz aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyeleri alınacaktır." diye belirtti.

Bu ilanla birlikte pozisyonlarla ilgilenenler "Başvurular nasıl yapılır?" sorusuna cevap aramaya başladı.