Türk-Alman Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor!

Türk-Alman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na Almanca öğretim görevlisi alınacak. Başvurular 5 Ağustos’ta sona erecek. Peki, Öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve ilanın detayları…

Türk-Alman Üniversitesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla ders verecek öğretim görevlisi alınacak.

Başvuru yapacak adayların Almanca öğretmenliği, Alman Dili ve Edebiyatı veya Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü Lisans mezunu olmaları ve alanında tezli yüksek lisans mezunu olma şartı aranıyor.

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