Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün geçilen ilanda "Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır." diye belirtildi.

Bu pozisyonlara başvuru yapmak isteyenler "Türk-Alman Üniversitesi öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor.