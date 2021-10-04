Türkiye Türk-Alman Üniversitesi sürekli işçi alacak

Türk-Alman Üniversitesi sürekli işçi alacak

Türkiye

Türk-Alman Üniversitesi sürekli işçi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alacağını açıkladı.

04 Ekim 2021, Pazartesi 17:55 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Türk-Alman Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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