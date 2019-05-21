Türk-Alman Üniversitesi’ne doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak!

Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümlerine 8 doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak. İşte ilanın detayları…

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

-Adayların, eğitim verecek seviyede Almanca bilmeleri şarttır.

-Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün

içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate

alınmayacaktır.

Doçent başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, doktor öğretim üyesi başvuruları için İlgili Fakülte Dekanlığı ve Enstitü Müdürlüğüne yapılacak.

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