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Türk Arap Medya Derneği'nden "kayıp gazeteci" açıklaması

Türk Arap Medya Derneği "kayıp gazeteci" Cemal Kaşıkçı hakkında yazılı açıklama yaptı.

05 Ekim 2018, Cuma 20:07
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Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra bir daha kendisinden gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Türk Arap Medya Derneği açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Konsolosluk ile irtibata geçtik. Ne tatmin edici ne de net bir açıklama yaptılar. Batı'da ve Türkiye’de Suudi Arabistan Elçilikleri ve konsolosluk önünde protestolarımız sürecek.

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