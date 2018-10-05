Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra bir daha kendisinden gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Türk Arap Medya Derneği açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Konsolosluk ile irtibata geçtik. Ne tatmin edici ne de net bir açıklama yaptılar. Batı'da ve Türkiye’de Suudi Arabistan Elçilikleri ve konsolosluk önünde protestolarımız sürecek.