Türk Arap Medya Derneği'nden "kayıp gazeteci" açıklaması
Türk Arap Medya Derneği "kayıp gazeteci" Cemal Kaşıkçı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına girdikten sonra bir daha kendisinden gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında Türk Arap Medya Derneği açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve Konsolosluk ile irtibata geçtik. Ne tatmin edici ne de net bir açıklama yaptılar. Batı'da ve Türkiye’de Suudi Arabistan Elçilikleri ve konsolosluk önünde protestolarımız sürecek.