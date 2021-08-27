Türk balıkçılara Yunan askerleri tarafından şok saldırı!

Aydın'dan Ege'ye açılan balıkçılar, avlanmanın serbest olduğu uluslararası sularda Yunan askerlerinin taşlı ve plastik mermili saldırısına uğradı. Teknenin camları kırılırken Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan aldı.

Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri, ağ atarak balıkçı teknelerinin motorlarını da bozmaya çalıştı. Türk balıkçılar o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

YUNAN ASKERLERİ BALIKÇI TENESİNİN CAMLARINI KIRDI

Didim iskelesinden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı. Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekip nişan alarak balıkçılara plastik mermi yağdırdı. Bununla da yetinmeyen Yunan askerleri, taş attıkları balıkçı teknesinin camlarını kırdı.

Didim iskelesinden balık tutmak için avlanmanın serbest olduğu uluslararası sulara açılan Türk balıkçılar Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta ağ attı.

GECE VE GÜNDÜZ SÜREKLİ TACİZ!

Gece ve gündüz sürekli olarak tacizde bulunan Yunan askerleri ağ atarak balıkçı teknesinin motoruna sarıp bozmaya çalışırken sözlü ve el hareketleriyle de tacizde bulundu. Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Yunan askerlerinin balıkçı teknesine attığı yumruk büyüklüğündeki taşlar da balıkçılar tarafından kameraya alındı.



