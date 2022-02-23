Türk balıkçılara Yunan ateşi açıldı! 1 kişi bacağından yaralandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının 2 Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığını duyurdu.

Komutanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Şubat saat 19.15'te Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş edildiği, mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığı kaydedildi.









Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

22 Şubat 2022 tarihinde saat 19.15 civarında Sakız adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk Balıkçı Teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildiği, açılan ateş sonucunda 1 mürettebatın bacağından yaralandığı bilgisinin alınmasına müteakip 112 Acil Sağlık Ekibi ile birlikte olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Olay mahalline intikal eden Sahil Güvenlik Botları tarafından herhangi bir Yunan unsuru tespit edilmemiş, bacağından saçma ile hafif yaralanan şahsa ilk müdahale 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından Sahil Güvenlik Botunda yapılmış ve Çeşme Devlet Hastanesine intikali sağlanmıştır.

Olay ile ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Savunmasız Balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur.

"KABUL EDİLEMEZ, İNSANLIK SUÇU"

Karaburun Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise "Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur" denildi.







