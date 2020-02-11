Dünya Türk bayrağını yırtan Yunan vekile verilen ceza belli oldu

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile verilen ceza belli oldu

Dünya

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile verilen ceza belli oldu

AP, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

11 Şubat 2020, Salı 17:34 Son Güncelleme:
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Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Yunanistan'ın Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Yannis Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtmıştı.

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