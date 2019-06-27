Türk bilgisayar korsanları, Mısır'daki bazı devlet kurumlarının sitelerini hackleyerek, 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafını paylaştı.

Türk hacker grubu Cyber Warrior - Akıncılar, aralarında Mısır Parlamentosu, Sanayi Kontrol Otoritesi ve Mısır'ın en yüksek tirajlı devlet gazetesi El-Ahram'ın internet sitesinin de bulunduğu birçok devlet sitesine siber saldırı düzenledi.

Ele geçirdikleri sitelerde Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Türk hackerlar, fotoğrafın altına Türkçe, Arapça ve İngilizce, "'En büyük arzumuz Allah yolunda şehid olmaktır' sözünü şiar edinen ve bunu bütün dünya zalimlerine haykıran Muhammed Mursi'nin şehadetini Allah kabul etsin" notunu düştü.

AA