Türk bilim insanları ağız gargarasıyla koronavirüs testi geliştirdi
Türk bilim insanları ağızda çalkalanan suyla da virüsü tespit edebilen bir yöntem geliştirdi. Bu yöntemle özellikle çocukların ve testten korkan yetişkinlerin daha kolay numune verebilmesi mümkün olacak
21 Ekim 2021, Perşembe 10:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türk bilim insanlarınca ağızdan çalkayarak koronavirüsü tespit edebilen test geliştirildi. Yeni test yönteminde yalnızca örnek alma metodu değişecek. Ağız sıvısı tüpe konulduktan sonra içine madde karıştırılarak 5 dakika bekletiliyor. Ardından alınan numune bir jele konulup pozitif olunup olunmadığına bakılıyor. Bu yöntemle daha kolay örneklerin alınması bekleniyor.
BUNLARI DA OKUYUN