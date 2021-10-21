Türk bilim insanları ağız gargarasıyla koronavirüs testi geliştirdi

Türk bilim insanlarınca ağızdan çalkayarak koronavirüsü tespit edebilen test geliştirildi. Yeni test yönteminde yalnızca örnek alma metodu değişecek. Ağız sıvısı tüpe konulduktan sonra içine madde karıştırılarak 5 dakika bekletiliyor. Ardından alınan numune bir jele konulup pozitif olunup olunmadığına bakılıyor. Bu yöntemle daha kolay örneklerin alınması bekleniyor.