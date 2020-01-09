Türk bilim insanları biyopsi yapabilen kapsül robot geliştirdi

Mide, ince ve kalın bağırsak gibi ulaşılması zor organlarda akıllı kapsül robotlar kullanılarak biyopsi yapılmasını öngören projeyi Dr. Mehmet Turan yürütüyor.

Turan, TÜBİTAK 2232 programı kapsamında üç sene sürmesi beklenen yeni projesiyle nesil kapsül robotları geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, şunları söyledi:

"Normal endoskopiden farklı olarak geliştireceğimiz sistemde hassas bir kontrol mekanizması eşliğinde hareket ettirilebilen robot olmasını planlıyoruz. Mevcut şartlarda hastanelerde kullanılan kapsül endoskop örneklerinde mide, kalın bağırsak ve ince bağırsak için ayrı ayrı kapsüller kullanılması gerekiyor. Bizim sistemimizde ise mide, kalın bağırsak ve ince bağırsak olmak üzere üç organı aynı anda tek kapsül robotla görüntüleyebiliyorsunuz. Robotik kapsülün standart kapsüle kıyasla başka avantajları da mevcut. Biyopsi ve ilaç enjektesi gibi tıbbi müdahaleleri de mümkün kılıyor. Halihazırda kullanılan sistemlerde aktif kontrol olmadığı için bu tür karmaşık müdahaleler yapmak imkansız. Bu da kapsülün sadece bir görüntüleme aracı olarak kalmasına sebep oluyor ve hastanelerde kullanım alanını çok sınırlandırıyor."

Kapsül endoskopi sırasında bir defadan fazla ve farklı yerlerden biyopsi almayı hedeflediklerini belirten Turan, bir mekanizma kullanarak birden çok biyopsinin aynı operasyon içinde mümkün olacağını anlattı.