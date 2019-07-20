Türk boksuna iz bırakan Sinan Şamil Sam kimdir?

Profesyonel boks kariyerinde kazandığı başarılarla Türk boksuna iz bırakan Sinan Şamil Sam boks gecesi öncesi merak edilen isimler arasında yer alıyor. İnternette sıklıkla Sinan Şamil Sam kimdir? sorusu aratılıyor. İşte Sinan Şamil Sam hakkında merak edilenler…

SİNAN ŞAMİL SAM KİMDİR?

Almanya'nın Frankfurt kentinde 1974 yılında doğan Sinan Şamil, amatör boks yaptığı yıllarda oldukça başarılı bir performans sergileyerek, 9 kez Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Milli boksör, 1992'de gençlerde dünya şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği yaşarken, 1993'te Bursa'da hafif ağır sıklet kategorisinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda, finalde kaybetti.

Almanya'nın Berlin kentinde 1995'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda 3'üncülük elde eden Sinan Şamil, 1999'da ABD'nin Houston şehrindeki Süper Ağır Sıklet Dünya Şampiyonası'nda Audley Harrison ve Muchtarchan Dildabekow gibi dönemin önemli eldivenlerini devirerek altın kemerin sahibi oldu.

Amatör maçlarda 217 galibiyet ve 18 yenilgi alarak adını uluslararası boks camiasında duyuran Sinan Şamil Sam, 15 Nisan 2000'de profesyonelliğe adım attı.

AĞIR SIKLETTE AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU ELDE EDEN İLK TÜRK

"Boğazın Boğası" lakaplı ünlü boksör, 17 Ekim 2002'de Polonyalı Przemysław Saleta'yı 7. rauntta nakavt ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Sinan Şamil bu başarısıyla, ağır sıklet kategorisinde şampiyonluğa ulaşan ilk Türk boksör oldu.

Büyük Britanyalı Danny Williams karşısında 2003'te unvanını koruyan milli boksör, rakibini 6 raunt içinde 3 kez yere düşürerek karşılaşmadan zaferle ayrıldı.

Daha sonra Julius Francis'i mağlup eden, ringe çıktığı ilk 18 karşılaşmadan da galip ayrılan Sinan Şamil, ilk yenilgisini Kübalı Juan Carlos Gomez karşısında yaşadı.

WBC KITALARARASI AĞIR SIKLET ŞAMPİYONU

2004'te Almanya'nın Kempten kentinde Rus boksör Denis Bakthov ile Dünya Boks Konseyi (WBC) Kıtalararası Ağır Sıklet Şampiyonası unvan maçına çıkan Sinan Şamil, rakibini 10. rauntta mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

Bu unvanını ABD'li Lawrence Clay Bey ve Okello Peter karşısında aldığı galibiyetlerle koruyan başarılı boksör, 2006'da Rus Oleg Maskaev'e sayı farkıyla yenilerek kemerini kaybetti.

Pes etmeyen Sinan Şamil, WBC Kıtalararası Ağır Sıklet Şampiyonluğu unvanını 2006'da Brezilyalı George Arias'ı mağlup ederek geri aldı. Meksikalı Saul Montana ve Avustralyalı Bob Mirovic'i mağlup ederek unvanı koruyan milli boksör, 2007'de ABD'li Oliver McCall'a yenilerek unvanını bir kez daha kaybetti.

AKDENİZ ŞAMPİYONLUĞU

Sinan Şamil Sam, 2008'de WBC Akdeniz Ağır Sıklet Şampiyonası unvan mücadelesinde, Hırvat Ivica Perkovic'i mağlup etti ve sonraki 3 karşılaşmasını da kazanarak emekliliğine kadar bu kemeri korudu.

"Boğazın Boğası", son maçında 4 Temmuz 2008'de Avrupa Boks Birliği (EBU) Ağır Sıklet Şampiyonu İtalyan Paulo Vidoz'la karşılaştı. Milli boksör, 12 raunt süren mücadelenin sonunda hakemlerin maçı berabere bitirmesinin ardından EBU nezdinde girişimlerde bulundu. Sinan Şamil, yapılan girişimlerden sonra şampiyon ilan edildi.

35 MAÇIN 31'İNİ KAZANDI

Profesyonel boks hayatında çıktığı 35 maçın, 16'sı nakavtla olmak üzere 31'ini kazanan Sinan Şamil, ringe yeniden dönmeye çalışsa da 2009'da sağlık problemleri yaşadı. Karaciğer yetmezliğinden dolayı 2010 Aralık'ta yoğun bakıma alınan milli boksör, yaklaşık 5 yıl bu sağlık sorunuyla mücadele ederken, henüz 41 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"BOKS KİRALIK KATİLLİKTİR"

Ankara'nın Sincan ilçesinde kendi adına yapılmış bir park da bulunan Sinan Şamil Sam, AA'ya verdiği son röportajında, boks hakkındaki görüşlerini anlatmıştı.

Profesyonelliğe geçildiği andan itibaren kariyerle ilgili çok şeyin riske edildiğini vurgulayan şampiyon boksör, "Altyapınız yoksa, silahla nişan almayı bilmiyorsanız, nasıl kiralık katil olacaksınız? Profesyonel boks bir bakıma kiralık katilliktir. Sizi korumaları lazım, altyapınızın sağlam olması lazım. Profesyonel boks adım adımdır, 4 rauntla başlarsın, 12'ye çıktığınızda artık dünya klasmanındasınızdır. Büyüklerle dövüşmek zorunda kalırsınız, artık kaçış yoktur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA