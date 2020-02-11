Türkiye Türk diplomat Köse'yi şehit edenlere idam cezası

Türk diplomat Köse'yi şehit edenlere idam cezası

Türkiye

Türk diplomat Köse'yi şehit edenlere idam cezası

Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırı ile Osman Köse'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldı.

11 Şubat 2020, Salı 10:54 Son Güncelleme:
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Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, şehit Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü.

Konuyla ilgili Rudaw'a açıklamada bulunan Avukat Birzo Said, "Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı." ifadelerini kullandı.

Köse, 17 Temmuz 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.


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