'Türk dizisi izlemeyen ülke kalmayacak'

Global Agency CEO'su İzzet Pinto ve Medyapım kurucusu, yapımcı Fatih Aksoy, Türk dizilerinin ihracatının geçmişte ve bugün bulunduğu noktayı AA muhabirine anlattı.

Dizi ve film ihracatında tüm dünyada çok ciddi bir rekabet olduğuna dikkati çeken İzzet Pinto, "Türk dizileri dünyada o kadar büyük bir başarı elde etti ki bu sayede rekabetin önüne geçebiliyoruz. Bizim için en önemlisi Türkiye'de bir dizinin devam etmesi. Yayından kaldırıldığı ya da bölüm sayısı az olduğu zaman ihraç edemiyoruz. Bir sezon devam ederse o zaman dünyada da ilgi görüyor." dedi.

TÜRK DİZİLERİNİN GELECEĞİ PARLAK

Pinto, Türk dizilerinin tercih edilmesinde birçok faktör olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir kere senaryolarımız çok güçlü. Oyunculuklar, mekan, özellikle müzik... Dünyada birçok dizide bu kadar çok müzik kullanılmıyor. Fakat Türk dizilerinde arka fonda sürekli bir müzik duyuyorsunuz. Bu da insanları etkiliyor. Türklere özgü bir hikaye anlatımı var. Bütün bu unsurlar birleştiği zaman ortaya çok başarılı bir dizi çıkıyor. Tabii ki Türk dizileri turizme büyük katkı sağladı. Diziler sayesinde birçok ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısında büyük artış gözlemlendi."

Bir dizinin ihraç edilebilmesi için Türkiye'de başarılı olması gerektiğine işaret eden Pinto, Türkiye'de dizi ihracatı konusunda başarılı 5-6 dağıtımcı ajans olduğunu, yapımcıların bu ajanslarla anlaştığı takdirde yapımlarını bütün dünyaya sunabileceklerini söyledi.

İzzet Pinto, Türk dizi ihracatının geleceğini çok parlak gördüğünün altını çizerek, "10 yılda inanılmaz bir noktaya ulaştık. Hiçbir zaman dizi ihracatında düşüş yaşamıyoruz. Her yıl artış gözlemliyoruz. Geleceğin oldukça parlak olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

TÜRK DİZİSİ İZLEMEYEN HİÇ BİR ÜLKE KALMAYACAK

Yapımcı Fatih Aksoy ise Türkiye'de dizi maliyetlerinin televizyon kanallarının karşılayamayacağı bir seviyeye ulaştığına işaret ederek, "Dolayısıyla artık hem yapımcıların hem de televizyon kanallarının yurt dışı satışını düşünerek karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun da Türk dizileri için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha fazla dizimiz yurt dışına satılacak ve daha fazla iş yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de yapım şirketlerinin artık yalnızca Türkiye'de içerik üreten şirketler olmadığını vurgulayan Aksoy, "Biz artık dünyaya dizi üreten şirketleriz. Türkiye'deki televizyon artık dünya televizyonu haline geliyor. Biz şirket olarak ihraç edemeyeceğimiz bir diziyi üretmiyoruz." diye konuştu.

Aksoy, kadınlara yönelik dizileri yurt dışına ihraç etmenin daha kolay olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de çok parlak bir yapım tekniği var. Hikaye anlatma biçimimiz oluştu ve bu yapımcıdan yapımcıya çok da değişmiyor. Daha iyi konular seçildiğinde daha fazla ihracat olur. Artık dağıtım şirketleriyle ihracat kanalları açık. Bundan sonra Türk yapımcılarının hedefi dünyada Türk dizisi izlenmeyen hiçbir ülkenin kalmamasını sağlamak olmalı. Dünyadaki her ülkede Türk dizilerinin izlenebileceğine inanıyorum. Türk dizileri bir ülkeye girdiğinde gerçekten o ülkeyi fethedecek içeriğe ve yapım gücüne sahip. Biz de dünyada Türk dizisi izlenmeyen hiçbir ülke kalmaması için uğraşacağız."