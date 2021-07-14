Kültür & Sanat Türk Edebiyatının değerli yarışması 'Haldun Taner Öykü Ödülü'

Türk Edebiyatının değerli yarışması 'Haldun Taner Öykü Ödülü'

Kültür & Sanat

Türk Edebiyatının değerli yarışması 'Haldun Taner Öykü Ödülü'

Milliyet Gazetesi'nin 30 yılı aşkın süredir düzenlediği Haldun Taner Öykü Ödülü yarışması aralıksız devam ediyor. Edebiyat dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan yarışmaya adaylar 30 Eylül 2021 tarihine kadar başvurabiliyor. Yarışmanın Seçici Kurulu’nda ise; Demet Taner, Doğan Hızlan, Metin Celal, Prof. Dr. Handan İnci, Nursel Duruel ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 14:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milliyet Gazetesi'nin Haldun Taner'in anısına gerçekleştirdiği “Haldun Taner Öykü Ödülü” yarışması 32’nci senesinde de düzenlenmeye devam ediyor. Edebiyatta isimlerini duyurmuş olanlar kadar edebiyat dünyasına yeni adım atmış yazarlar da yarışmaya katılabiliyor.

Yarışmaya katılacak yazarlar; 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkçe yayınlanmış kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabilecek. Bunun yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla bir aday gösterebilecek.

Türk Edebiyatının en saygın ödüllerinden olan Haldun Taner Öykü Ödülü’ne başvurmak isteyen yarışmacıların, kitaplarını en geç 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No:1 Bağcılar / İstanbul adresine göndermesi gerekecek.

Ödülün 20 bin TL olarak belirlendiği yarışma hakkında adaylar Milliyet web sitesi üzerinden veya Elif Berişler (elif.berisler@demirorenmedya.com) (0212-449-61-36) ile iletişime geçerek ayrıntılı bilgi alabilir.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Burak Akkul
Hareketli İtalya'nın en sakin şehri: Lecce
Burak Akkul
Gözde Hatunoğlu
Sinemaseverlere beş yeni film müjdesi
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Bu bir rüya olmalı, kızım Çalıkuşu okuyor!
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dünyanın en büyük astronomi müzesi Şanghay'da açılıyor