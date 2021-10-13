Türk Eğitim Vakfı: Öğrencilerin hikayesi yarıda kalmasın

TEV, gençlerin eğitimleri, hayalleri, hikâyeleri devam etsin, okullarına dönebilsinler diye ‘Yarıda Kalmasın’ projesini başlattı.

DAHA FAZLA DESTEK

2020-2021 eğitim yılında kendilerine burs başvurusunda bulunan 10 öğrenciden sadece 2’sine ulaşabildiklerini söyleyen TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, “En temel ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için bazılarının hikayesi yarım kaldı. Bu sene gençlerimiz eğitimlerine devam etmek için her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor” dedi.