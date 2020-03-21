Türk eğitimci ICF Dünya Başkanı seçildi
Kanada’da kurulan ve 106 ülkenin temsil edildiği International Camping Fellowship (ICF) / Uluslararası Kamplar Birliği’nin başkanlığını Türk eğitimci Fahrettin Gözet yürütecek.
21 Mart 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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ICF, okul dışı eğitim ve kamplar aracılığıyla yetişen nesillere katkı sağlamak ve uluslararası standartları, eğitim ve değişim imkanlarını destekleyen bir organizasyon. ICF’in başkanlığını 2020-2023 yılları arasında yapacak olan Gözet, Uluslararası Kampçılık Kongresi’nin de başkanlığını yaptı.
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