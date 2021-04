Ödüllü 2019 filmi Görülmüştür ve en iyi kısa film kategorisinde Oscar adaylığı bulunan Elvira Lind filmi The Letter Room arasındaki benzerlikler üzerine tartışmalar sürüyor. Her iki film de benzer başrol karakterleri etrafında dönüyor: Mahkumların postalarını sakıncalı içerikler için kontrol etmekle görevlendirilmiş hapishane gardiyanları. Görülmüştür film yapım ekibi avukat araclığıyla hukuki haklarını soruşturuyor ve Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmek istiyor.

Beyazperde'nin haberine göre, First Look Media'nın sahip olduğu yayın hizmeti Topic tarafından finanse edilen The Letter Room, Lind’in kocası Oscar Isaac ve Alia Shawkat'lı bir oyuncu kadrosuna sahip. Kasım 2020'de Hollyshorts'ta çıkış yaptıktan sonra, şubat ayında Oscar adayları listesinde yer aldı ve bunu birkaç dağıtım anlaşması daha izledi.

Görülmüştür filminde Berkay Ateş Zakir'i canlandırıyor.

11 Nisan'da, BirGün gazetesinden film eleştirmeni Vecdi Sayar'ın yazdığı bir köşe yazısı Görülmüştür'le Letter Room arasındaki benzerlikleri gösterdi.

Cumhuriyet Gazetesi, konuya ilişkin haberi dünyaya duyurdu ve posta.com.tr yazarı sinema eleştirmeni Kerem Akça filmi ucuz bir kopya olmakla suçladı.









Görülmüştür'ün yönetmeni Serhat Karaaslan ve yapım ortakları, “Bu durumu sosyal medya paylaşımları ve film eleştirmenlerinden öğrendik. Türkiye / 90 Film Prodüksiyon, Almanya / Departures Film ve Fransa / Silex Films'teki ortak yapımcılarımızla birlikte yasal seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Herhangi bir mali pazarlık girişimimiz olmadı. Avukatımızın onlara söylediği şudur: Makul bir şüphenin ötesinde, bu sadece ahlaki hakların ihlaliyle ilgili bir mesele değildir, aynı zamanda filmin mali haklarına da zarar veriyor" dedi.

Hapishane sansürü ve mahkumların mektuplarını okumak ve sakıncalı kısımları karartmakla görevli, yazar olma hevesindeki Zakir'i Görülmüştür filminde Berkay Ateş canlandırıyor.

Duyarlı Zakir, bir mahkumun karısına, kocasına yazdığı mektuplar yoluyla takıntılı hale geldiğinde durum gergin bir hal alır. Karaaslan, filmi 2015'te Cannes Cinéfondation da dahil olmak üzere birkaç laboratuvarda geliştirdi. ABD'de 2016'da bir Bağımsız Film laboratuvarı sırasında, filmden bir sahneyi İngilizce olarak çekti.

Filmin prömiyeri 2019'da Karaaslan'ın Avrupa ve Akdeniz Film Eleştirmenleri Federasyonu'ndan bir ödül kazandığı Karlovy Vary'de yapıldı.

Öte yandan, IndieWire sitesi yorum için Lind'e ulaştığında, bir temsilci "Letter Room, bağımsız olarak tasarlanmış orijinal bir çalışma. Türk avukatlar maddi tazminat talebinde bulunana kadar, Letter Room'a dahil olan hiç kimse bu filmi izlememişti ve haberi de yoktu." açıklamasını yaptı.

Letter Room, Bobbi Jene belgeselini yönetmesiyle tanınan Lind'in ilk kısa filmi.