Ödüllü 2019 filmi Görülmüştür ve en iyi kısa film kategorisinde Oscar adaylığı bulunan Elvira Lind filmi The Letter Room arasındaki benzerlikler üzerine tartışmalar sürüyor. Her iki film de benzer başrol karakterleri etrafında dönüyor: Mahkumların postalarını sakıncalı içerikler için kontrol etmekle görevlendirilmiş hapishane gardiyanları. Görülmüştür film yapım ekibi avukat aracılığıyla hukuki haklarını soruşturuyor ve Amerikalı meslektaşlarıyla görüşmek istiyor.

"HERHANGİ BİR MALİ PAZARLIK GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Görülmüştür'ün yönetmeni Serhat Karaaslan ve yapım ortakları, “Bu durumu sosyal medya paylaşımları ve film eleştirmenlerinden öğrendik. Türkiye / 90 Film Prodüksiyon, Almanya / Departures Film ve Fransa / Silex Films'teki ortak yapımcılarımızla birlikte yasal seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Herhangi bir mali pazarlık girişimimiz olmadı. Avukatımızın onlara söylediği şudur: Makul bir şüphenin ötesinde, bu sadece ahlaki hakların ihlaliyle ilgili bir mesele değildir, aynı zamanda filmin mali haklarına da zarar veriyor" dedi.







