Kültür & Sanat Türk filmi gururu! Bembeyaz, Altın Kadeh için yarışacak

Türk filmi gururu! Bembeyaz, Altın Kadeh için yarışacak

Kültür & Sanat

Türk filmi gururu! Bembeyaz, Altın Kadeh için yarışacak

Necip Çağhan Özdemir'in yazıp yönettiği Bembeyaz filmi, 24. Uluslararası Şanghay Film Festivali Ana Yarışması'nda Altın Kadeh için yarışacak.

03 Haziran 2021, Perşembe 09:57 Son Güncelleme:
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Necip Çağhan Özdemir’in yazıp yönettiği ‘Bembeyaz’ filmi, 24. Uluslararası Şanghay Film Festivali (SIFF) Ana Yarışması’nda ‘Altın Kadeh’ için yarışacak. Başrollerinde Ece Çeşmioğlu, Mert Fırat, İnanç Konukçu’nun olduğu film, oğluna her zaman ahlaklı olmanın erdemlerini anlatan Vural’ın herkesten gizlediği sırrını konu alıyor. ‘Bembeyaz’ın dünya prömiyerini yapacağı Uluslararası Şanghay Film Festivali’nin bir önceki yılında jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan yapmıştı.

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