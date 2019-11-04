Türk fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran, 102 katlı Empire State Binası'nın fotoğraf yarışmasında 2'ncilik kazandı. Bu başarısıyla 1.500 dolar para ödülünün de sahibi olan Boran'a ödülü, düzenlenecek yemekli törenle takdim edilecek.

ABD'nin New York şehrinde bulunan Empire State Binası için 17 Haziran - 9 Eylül 2019 arasında fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'den vatandaşlar yaklaşık 2 bin fotoğraf ile müracaat etti. Türk fotoğraf ve video sanatçısı İbrahim Boran'ın katıldığı fotoğraf da en iyi ikinci fotoğraf seçildi. Boran’ın fotoğrafı dün iş merkezinin resmi Instagram sayfasından duyuruldu. Yarışmada birinci seçilen ise önümüzdeki hafta belirlenecek.

New York'da bir üniversitede ikinci sınıfta Pazarlama ve Reklamcılık okuyan 19 yaşındaki İbrahim Boran, okuduğu üniversitenin de iki yıldır fotoğraf kulübü başkanı ve okulun kampüs fotoğrafçılığını üstleniyor.





Empire State binası hakkında

New York'un en görkemli yapıları arasında yer alan Empire State Binası, 102 katlı ve 1576 merdiven basamağına sahip. Yüksekliği 381 metre olan bina, çatısındaki anten ile beraber de 443,2 metre. Empire State sadece New York'un değil, dünyanın sembol binalarından biri olarak tanınıyor.

İşte ödül kazanan fotoğraf.

(DHA)